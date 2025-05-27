Іспанія

Портал опублікував рейтинг топ-20 переходів — в лідерах зірка Реала.

Відомий спортивний портал Goal оприлюднив рейтинг найкращих трансферів сезону в європейському футболі. Перше місце у списку зайняв перехід французького нападника Кіліана Мбаппе з Парі Сен-Жермен до мадридського Реала на правах вільного агента.

Перша десятка рейтингу:

1. Кіліан Мбаппе (в Реал з ПСЖ, вільний агент)

2. Жоау Невеш (в ПСЖ з Бенфіки за £59 млн)

3. Майкл Олісе (в Баварію з Крістал Пелас за £50 млн)

4. Скотт Мактоміней (в Наполі з Манчестер Юнайтед за £26 млн)

5. Дезіре Дуе (в ПСЖ з Ренна за £42 млн)

6. Мейсон Грінвуд (в Марсель з Манчестер Юнайтед за £27 млн)

7. Ромелу Лукаку (в Наполі з Челсі за £25 млн)

8. Віктор Осімген (в Галатасарай з Наполі, оренда)

9. Серу Гірассі (в Боруссію з Штутгарта за £15 млн)

10. Матео Ретегі (в Аталанту з Дженоа за £24 млн)

Також у списку: Давід Де Хеа (12-е місце, Фіорентина), Хуліан Альварес (13-е, Атлетіко), Хвіча Кварацхелія (14-е, ПСЖ) та Антоні (20-е, Бетіс).

Нагадаємо, що Мбаппе — володар Золотої бутси-2024/25.