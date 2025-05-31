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Солідні плани від саудівського клубу.

Захисник Феєнорда Давід Ганцко та вінгер Ліверпуля Луїс Діас можуть змінити клуби у літнє трансферне вікно. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, у послугах обох гравців зацікавлений саудівський Ан-Наср.

Зазначається, що керівництво саудівського клубу хоче значно посилити свій склад, щоб утримати в команді нападника Кріштіану Роналду, контракт якого закінчується цього літа.

Цього сезону Ганцко провів 47 матчів, у яких забив чотири м'ячі та віддав чотири асисти. На рахунку Діаса 50 матчів, 17 голів та вісім гольових передач.

Раніше директор Ан-Наср підтвердив, що клуб продовжує переговори із форвардом збірної Португалії.