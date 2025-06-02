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Колишній асистент Моурінью та Галтьє наблизився до першого призначення на посаду головного тренера.

36-річний португальський тренер Жоао Сакараменто близький до того, щоб очолити австрійський ЛАСК. Про це повідомив авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.

Це може стати першим самостійним викликом у кар’єрі Сакраменто, який раніше працював асистентом таких відомих наставників, як Жозе Моурінью та Крістоф Галтьє. У футбольному середовищі його вважають талановитим фахівцем із великим потенціалом.

Останнім місцем роботи Сакраменто був катарський клуб Аль-Духаіль Доха, де він з 2023 по 2025 рік входив до тренерського штабу Крістофа Галтьє. Призначення до ЛАСК може стати початком нового етапу в кар’єрі португальця.

Нагадаємо, суд Ніцци виправдав колишнього тренера ПСЖ Галтьє.