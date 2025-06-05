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Тренер збірної Аргентини не поспішає з рішенням щодо участі Ліонеля Мессі у стартовому складі на матч відбору до ЧС-2026.

Ліонель Скалоні, головний тренер збірної Аргентини, заявив, що ще не визначився, чи виходитиме Ліонель Мессі з перших хвилин у поєдинку проти Чилі в рамках кваліфікації чемпіонату світу-2026. Зустріч відбудеться на виїзді 6 червня, о 04:00 за київським часом.

Наставник альбіселесте прокоментував ситуацію в інтерв’ю для TyC Sports:

"Я говорив із Ліонелем, ми все ще спілкуємося. Ми були на зв'язку останнім часом. Ми ще не вирішили, вийде він у стартовому складі на матч чи ні. Було б добре дізнатися, як він почувається фізично.

Очевидно, що сьогодні ми в змозі спробувати інші речі. У принципі, він готовий грати, потім оцінимо. Він провів хороший матч минулої суботи", — сказав Скалоні.

Нагадаємо, Мессі та Суарес заснували власний футбольний клуб.