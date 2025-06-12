France Football назвала дати головних подій найпрестижнішої індивідуальної футбольної нагороди.
Усман Дембеле, getty images
12 червня 2025, 18:22
Організатори премії Ballon d’Or оголосили, коли світ дізнається імена претендентів на Золотий м’яч 2025 року. Список номінантів буде оприлюднено 7 серпня, а церемонія вручення нагород відбудеться 22 вересня в театрі "Шатле" у Парижі.
Це найочікуваніша індивідуальна футбольна подія року, яку традиційно організовує видання France Football.
Нагадаємо, що торік володарем престижного трофея став іспанський півзахисник Манчестер Сіті Родрі, який був ключовим гравцем клубу у тріумфальному сезоні.
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