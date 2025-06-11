Ліга націй

Іспанський фахівець поділився своїми думками щодо головної індивідуальної нагороди.

Головний тренер збірної Португалії Роберто Мартінес розповів про те, що захисник Нуну Мендеш та півзахисник Вітінья є фаворитами на Золотий м'яч.

"Я б сказав, що Вітінья та Нуну Мендеш на голову вище за інших, з погляду того, чого вони досягли з клубом та країною, та їхніх відповідних профілів.

У Вітіньї все ще є риси гравця, який грав у Прем'єр-лізі, він фізично сильніший, любить дуелі та розумний при стандартних положеннях. Нуну, для мене, найкращий лівий захисник у світі. Він якісний у ситуаціях віч-на-віч, у повітрі, зовні, всередині, він дуже швидкий, має гарний пас.

Ламін Ямал – найкращий гравець у світі на своїй позиції. Він був дуже стабільним протягом усього сезону, у цьому сенсі талантів не так багато. Ми маємо йому допомогти. Я бачив, що він зробив для клубу та країни", - наводить слова Мартінеса zerozero.pt з посиланням на програму COPE Partidazo.

Також іспанський фахівець розповів про тріумф збірної Португалії в Лізі націй, і вплив Кріштіану Роналду на команду.

"У збірній дуже гарне поєднання поколінь, яке дуже важко знайти. Різниця між наймолодшими та найстаршими гравцями становить майже 23 роки. Насамперед усі вони дуже поважають і віддані національній команді. Індивідуальний талант зрештою виділяється: важливі гравці у кількох європейських командах. Збірна Португалії є прикладом — щороку вона має гравців з потенціалом, незважаючи на те, що в країні всього десять мільйонів жителів.

Потрібно розуміти моменти, через які проходить футболіст. Протягом усієї своєї кар'єри Кріштіану завжди був вродженим бійцем. Тепер він гравець, який увійшов до історії. Ми говоримо про найкращого гравця в історії Португалії та одного з найвпливовіших у футболі. Для нього щодня — це можливість удосконалюватись, і це дуже заразливо. Він людина, яка насолоджується щодня, і єдине, чого він хоче, — це вдосконалюватись. Зі мною він забив 20 голів у 25 іграх. Неймовірно. Роздягальня — дуже конкурентне місце, і мати гравця з досвідом Кріштіану, який зосереджений на навчанні та допомозі... Це футбольний урок щодня", — додав Мартінес.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Португалія – Іспанія.