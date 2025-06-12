Інше

Особисті труднощі можуть стати причиною тимчасового прощання з Саудівською Аравією.

Майбутнє колумбійського нападника Джона Дурана в Ан-Насрі опинилося під питанням. За інформацією Al Riyadiyah, клуб сумнівається, що 21-річний форвард залишиться в команді на наступний сезон. Причиною такого розвитку подій стали особисті обставини, які, за словами джерел, позначились як на грі Дурана, так і на його психологічному стані.

У Саудівській Аравії серйозно розглядають варіант тимчасової оренди гравця. До колумбійця вже проявили інтерес кілька клубів, які готові дати йому шанс перезапустити кар’єру в новому середовищі. Очікується, що остаточне рішення буде ухвалене найближчим часом.

Нагадаємо, Джон Дуран приєднався до Ан-Насра в січні цього року, перейшовши з Астон Вілли за вражаючу суму в 77 мільйонів євро з бонусами. За цей час нападник провів 13 матчів у чемпіонаті Саудівської Аравії та забив вісім голів.

Раніше повідомлялося, що Дуран став другим найдорожчим новачком чемпіонату Саудівської Аравії.