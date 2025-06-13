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Після чотирьох сезонів у складі Бетіса сенегальський оборонець продовжить кар’єру в чемпіонаті Катару.

Сенегальський правий захисник Юссуф Сабалі офіційно став гравцем катарського клубу Ад-Духаїль. Перехід вже підтверджено обома сторонами, однак фінансові умови трансферу та тривалість контракту залишаються нерозголошеними.

Сабалі провів чотири повноцінні сезони у складі іспанського Бетіса, взявши участь у 91 поєдинку. За цей час він відзначився двома забитими м’ячами та віддав сім результативних передач.

У сезоні-2024/25 футболіст допоміг Бетісу дістатися фіналу Ліги конференцій, де команда поступилася Челсі з рахунком 1:4. Попри поразку, Сабалі увійшов до символічної збірної турніру, що стало визнанням його високого рівня гри на європейській арені.

Раніше повідомлялось, що Реал Бетіс робить крок до повернення Фірпо.