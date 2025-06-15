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Данило Сікан зацікавив Копенгаген, який готується до участі у кваліфікації Ліги чемпіонів.

Нападник Трабзонспора та збірної України Данило Сікан може змінити клубне середовище вже цього літа. Як повідомляє турецьке видання A Spor, 23-річного форварда хоче підписати чинний чемпіон Данії — Копенгаген.

Клуб, який нещодавно оформив золотий дубль, вигравши національний чемпіонат та Кубок, активно готується до нового сезону та матчів кваліфікації Ліги чемпіонів. Посилення атакувальної лінії є одним із пріоритетів, і Сікан потрапив у сферу інтересів данців.

Нагадаємо, український форвард перейшов до Трабзонспора у січні 2025 року з донецького Шахтаря. За попередніми даними, трансфер обійшовся турецькому клубу у шість мільйонів євро. Угода також включає бонуси та відсоток від майбутнього перепродажу гравця.

У другій половині сезону Сікан провів 18 матчів за Трабзонспор, у яких відзначився трьома голами та двома результативними передачами.

Нагадаємо, що Сікан пропустив товариський турнір збірної України в Канаді через проблеми з візою.