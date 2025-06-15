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Палестинський форвард поділився своїми думками після гри з Інтером Маямі.

Нападник Аль-Ахлі Віссам абу Алі прокоментував нічийний результат у стартовому турі групового етапу КЧС-2025 проти Інтера Маямі (0:0).

"Я дуже засмучений, що ми не взяли три очки. За всієї поваги до Маямі, які мають багато відмінних гравців, ми могли забити їм три-чотири голи в першому таймі. На жаль, ми не скористалися шансами здобути перемогу.

Щодо нашого наступного матчу з Палмейрас, ми розуміємо, що буде нелегко. Ми взяли лише одне очко сьогодні, хоча хотіли набрати всі три. Будемо старанно працювати. Сподіваємося, що в наступних матчах успіх буде на нашому боці", — наводить слова абу Алі прес-служба ФІФА.

Свій наступний матч Аль-Ахлі проведе проти Палмейраса, а Інтер зіграє з Порту. Обидва матчі відбудуться 19 червня.