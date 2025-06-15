Палестинський форвард поділився своїми думками після гри з Інтером Маямі.
Віссам абу Алі, Getty Images
15 червня 2025, 14:40
Нападник Аль-Ахлі Віссам абу Алі прокоментував нічийний результат у стартовому турі групового етапу КЧС-2025 проти Інтера Маямі (0:0).
"Я дуже засмучений, що ми не взяли три очки. За всієї поваги до Маямі, які мають багато відмінних гравців, ми могли забити їм три-чотири голи в першому таймі. На жаль, ми не скористалися шансами здобути перемогу.
Щодо нашого наступного матчу з Палмейрас, ми розуміємо, що буде нелегко. Ми взяли лише одне очко сьогодні, хоча хотіли набрати всі три. Будемо старанно працювати. Сподіваємося, що в наступних матчах успіх буде на нашому боці", — наводить слова абу Алі прес-служба ФІФА.
Свій наступний матч Аль-Ахлі проведе проти Палмейраса, а Інтер зіграє з Порту. Обидва матчі відбудуться 19 червня.