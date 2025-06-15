Інше

Ашраф Хакімі поділився очікуваннями від Клубного чемпіонату світу.

Захисник ПСЖ Ашраф Хакімі прокоментував майбутній старт команди на Клубному чемпіонаті світу-2025.

"Ми вписали своє ім'я в історію, і ми дуже раді. Зараз ми зосереджені на Клубному чемпіонаті світу. Ми маємо за мету залишитися до самого кінця і виграти турнір, показати, що ми — чемпіони Європи.

Цього сезону у нас багато матчів та перельотів, але ми добре відновлюємося.

Атлетіко — хороша команда, і ми маємо зробити все можливе, щоб здобути три очки", — наводить слова Хакімі RMC Sport.

Нагадаємо, матч ПСЖ – Атлетіко відбудеться сьогодні, 15 червня, о 22:00. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.