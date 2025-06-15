Інше

Іспанський хавбек поділився своїми думками перед стартом Клубного чемпіонату світу.

Капітан і півзахисник мадридського Атлетіко Коке прокоментував майбутній матч з ПСЖ у стартовому турі групового етапу Клубного чемпіонату світу у США.

"Цей турнір повністю відрізняється від усього того, в чому ми брали участь цього сезону. Я грав зі збірною на чемпіонатах Європи та світу. Це зовсім інше.

Сімеоне каже, що наша мета виграти КЧС? Так, це наша ціль. Інакше ми залишилися б вдома. Це дуже непростий турнір, у якому беруть участь по-справжньому сильні команди, але наша мета – перемога.

Спочатку ми хочемо вдало дебютувати, вийти з групи. Ми знаємо, що на таких турнірах дрібні деталі мають велике значення. Потрібно не забувати про це", — наводить слова Коке AS.

Нагадаємо, матч ПСЖ — Атлетіко відбудеться сьогодні, 15 червня, і розпочнеться о 22:00.