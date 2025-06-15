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Хавбек парижан поділився своїми думками про Клубний чемпіонат світу.

Півзахисник ПСЖ Вітінья прокоментував майбутній старт парижан на Клубному чемпіонаті світу.

"Ми задоволені тим, що зробили. Перемога в Лізі чемпіонів — це неймовірно. Але це ще не все. Потім була Ліга націй, тепер маємо клубний чемпіонат світу. Це нон-стоп.

Це турнір, який ми хочемо виграти. Ми виграємо все, якщо ми зможемо додати цей титул до цього вже історичного сезону. Це буде ще неймовірніше.

Це складно після такого сезону, після багатьох матчів, після подорожей, зі збірною та клубом, як для нас, так і для інших клубів. Ми намагаємось боротися зі втомою. Ми намагаємося компенсувати це радістю та прагненням від гри у новому турніру, від перебування в іншій країні, тут, у Сполучених Штатах", — наводить слова Вітіньї L`Equipe.

Нагадаємо, сьогодні, 15 червня, ПСЖ зіграє проти мадридського Атлетіко. Гра розпочнеться о 22:00.