Інше

Football.ua разом із FAVBET представляє прев'ю матчу Клубного чемпіонату світу-2025, який відбудеться 18 червня та розпочнеться о 01:00.

У вівторок, 18 червня, південнокорейський Ульсан Хьонде зустрінеться з південноафриканським Мамелоді Сандаунз у стартовому турі групи F оновленого Клубного чемпіонату світу.

Ульсан Хьонде – Мамелоді Сандаунз

Середа, 18 червня, 01:00. Inter&Co Stadium (Орландо). Пряма трансляція MEGOGO/Суспільне Спорт

Ульсан Хьонде втретє в історії бере участь у Клубному ЧС, але цього разу турнір має новий формат. Команда Кім Пан Гона вийшла на турнір як найкраща за рейтингом азійська команда за останні чотири роки. До зустрічі з африканцями південнокорейці підходять після паузи в національній першості — останній матч вони провели ще наприкінці травня, поступившись Чонбук Моторс (1:3).

Натомість Мамелоді Сандаунз, 15-разовий чемпіон ПАР, під керівництвом Мігеля Кардозу вже давно закріпився як домінуюча сила в африканському футболі. Команда вийшла на турнір як друга за рейтингом в Африці та прагне вперше в історії подолати груповий етап. У 2016 році Сандаунз вже грали на Клубному ЧС, але тоді обмежились лише однією грою.

Прогноз FAVBET: Прогноз: тотал більше (2.0) — 1.56

В Ульсана в атаці варто звернути увагу на бразильця Еріка Фаріаса, який має дев'ять голів у 15 матчах поточного сезону. Також у старті очікується Даріян Бояніч, центральний хавбек із двома голами на рахунку. На фланзі з великою ймовірністю зіграє Густав Людвігсон.

Мамелоді Сандаунз має у своєму складі одразу двох грізних форвардів: Ікраам Рейнурс (22 голи за сезон) та Лукас Рібейро (20 м’ячів). Обидва вийдуть у старті. Крім них, в атаці діятиме Ташрік Меттьюс (вісім голів), а в центрі поля — мотор команди Тебохо Мокоена.

Орієнтовні склади

Ульсан Хьонде: Хьон У — Сан У, Йон Гвон, Мьон Гван, Людвігсон — У Йон — Вон Сан, Бояніч, Син Бом, Чже Сок — Фаріас

Мамелоді Сандаунз: Вільямс — Мудау, Кекана, Лебуса, Модіба — Альєнде, Мокоена, Адамс — Рібейро, Рейнурс, Меттьюс

Обидві команди прагнуть розпочати турнір з перемоги, адже попереду зустрічі з дуже сильними опонентами. Ульсан має досвід участі в подібних турнірах, але Мамелоді володіє атакувальним потенціалом і хорошим ритмом гри, чим і може скористатися.

Поточна форма

прогноз 1:1

Партнер проєкту — ліцензійна ігрова платформа FAVBET. Компанія з більш як двадцятирічною історією, де широка лінія ставок на спорт та тисячі різноманітних ігор чекають на тебе. Бренд активно підтримує український спорт, даруючи вболівальникам новий ігровий досвід.