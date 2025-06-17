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Football.ua разом із FAVBET представляє прев'ю матчу Клубного чемпіонату світу-2025, який відбудеться 18 червня та розпочнеться о 04:00.

У вівторок, 18 червня, італійський Інтер дебютує на оновленому Клубному чемпіонаті світу матчем проти Монтеррея з Мексики. Поєдинок відбудеться на культовому Роуз Боул у Пасадені та стане першим випробуванням для "нерадзуррі" після болісного завершення сезону-2024/25.

Монтеррей — Інтер

Середа, 18 червня, 04:00. Роуз Боул (Пасадена). Пряма трансляція MEGOGO/Суспільне Спорт

Після розгрому 0:5 від ПСЖ та втрати чемпіонського титулу на користь Наполі, в Інтері відбулися стрімкі зміни: Сімоне Індзагі покинув клуб, а керівництво довірило команду колишньому захиснику і тренеру молоді — Крістіану Ківу. Румун розпочинає змагання на найвищому рівні, маючи лише 13 матчів досвіду з Пармою.

Інтер вийшов до турніру разом із Ювентусом від Італії. Вони мають статус фаворитів, однак кадрові втрати і психологічна втома можуть зіграти свою роль уже на старті.

Монтеррей, який виграв Лігу чемпіонів КОНКАКАФ у 2021 році, повертається на світову арену з новим наставником — Домеком Торрентом, колишнім асистентом Пепа Гвардіоли у Барселоні та Манчестер Сіті. Клуб спробує відновити свої позиції після невдач у чемпіонаті Мексики та вильоту з Ліги чемпіонів від Ванкувера.

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В активі мексиканців — зірковий склад із таких гравців, як Серхіо Рамос, Серхіо Каналес, Лукас Окампос, Олівер Торрес та Хезус Корона. Основним у нападі буде натуралізований аргентинець Херман Бертераме, який забив 20 м'ячів у Ліга МХ минулого сезону.

У Інтера — значні проблеми в передній лінії: Таремі не зміг вилетіти до США через політичну ситуацію в Ірані, а Корреа та Арнаутович покинули клуб. Через це, в парі до Лаутаро Мартінеса (22 голи минулого сезону), швидше за все, зіграє Маркус Тюрам.

Низка гравців перебуває під питанням, серед них — Чалханоглу, Думфріс та Зелінські, тож шанс отримають молоді новачки — Петар Сучич, Луїс Енріке та брати Еспозіто.

Прогноз FAVBET: Прогноз: перемога Інтера — 1.54

Орієнтовні склади

Інтер: Зоммер — Павар, Ачербі, Бастоні — Залевські, Барелла, Сучич, Мхітарян, Дімарко — Тюрам, Лаутаро

Монтеррей: Андрада — Медіна, Родрігес, Рамос, Артеага — Амбріс, Чавес — Торрес, Каналес, Корона — Бертераме

Поточна форма

прогноз 1:1

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