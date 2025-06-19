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Захисник залишився не надто задоволеним власним виступом.

Мадридський Реал напередодні зіграв унічию проти аравійського Аль-Хіляля в першому турі Клубного чемпіонату світу-2025 (1:1).

У цьому матчі в складі "вершкових" дебютував англійський фланговий захисник Трент Александер-Арнольд, який долучився до іспанського гранду в якості вільного агента, але безпосередньо за його участь на турнірі "галактікос" таки довелось доплатити Ліверпулю.

Після завершення гри новачок поділився враженнями від важливої для нього події.

"Це момент великої гордості для мене. Я дуже радий, що дебютував у складі нового клубу. Це те, про що, як мені здається, більшість, якщо не всі, гравців мріють у певний момент свого життя, і я неймовірно пишаюсь цим досягненням.

Звичайно, я думаю, що є певне розчарування від результату. Менталітет, який притаманний гравцям Мадрида, полягає в прагненні та очікуванні перемоги в кожній грі.

Але новий тренер, нові гравці, нові ідеї, певні позитивні моменти, особливо в другому таймі, — це фундамент, який будується для того, щоб виграти наступну гру.

Моя іспанська? Говоріть поки англійською, будь ласка. Особливо після гри важко сконцентруватись настільки, щоб говорити іспанською.

Я вчив нову мову не дуже довго, пару місяців. Це було те, що я вважав дуже важливим для себе.

Я хочу адаптуватись і забезпечити собі якомога найкращий старт у новій країні, новому місті, новій команді.

Важливо показати людям намір та бажання, що я хочу прийняти їхню культуру, зануритись у неї і спробувати адаптуватись якнайкраще. Тому для мене було дуже важливо вивчати іспанську", — заявив англійський виконавець.

Нагадаємо, що раніше Трент прокоментував цілі Реала на цьому турнірі.