33-річний футболіст підписав контракт з Аль-Арабі.
Пабло Сарабія, ФК Аль-Арабі
19 червня 2025, 20:45
Катарський Аль-Арабі на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з вінгером Пабло Сарабією.
Угода з 33-річним іспанцем розрахована до літа 2027 року.
Футболіст дістався катарському клубу безкоштовно, оскільки перебував у статусі вільного агента після відходу з Вулвергемптона.
Минулого сезону вихованець Реала та колишній гравець ПСЖ провів 28 матчів, у яких забив три м'ячі та віддав два асисти.