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33-річний футболіст підписав контракт з Аль-Арабі.

Катарський Аль-Арабі на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з вінгером Пабло Сарабією.

Угода з 33-річним іспанцем розрахована до літа 2027 року.

Футболіст дістався катарському клубу безкоштовно, оскільки перебував у статусі вільного агента після відходу з Вулвергемптона.

Минулого сезону вихованець Реала та колишній гравець ПСЖ провів 28 матчів, у яких забив три м'ячі та віддав два асисти.