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Відбувся черговий матч групового етапу Клубного чемпіонату світу.

Палмейрас у матчі другого туру групового етапу Клубного чемпіонату світу обіграв египетський Аль-Ахлі з рахунком 2:0.

Рахунок у матчі було відкрито на початку другого тайму, коли на 49 хвилині у воротах власної команди відзначився Віссам абу Алі. Потім за десять хвилин перевагу бразильської команди подвоїв Хосе Мануель Альберто Лопес.

Також додамо, що матч переривався більш ніж на 20 хвилин через погані погодні умови у Нью-Джерсі.

Завдяки цій перемозі Палмейрас набрав чотири очки та очолив групу А. У Порту та Інтер Маямі по одному балу та гра в запасі. Аль-Ахлі замикає квартет, набравши одне очко після двох ігор.

Палмейрас — Аль-Ахлі Каїр 2:0

Голи: абу Алі (аг), 49, Альберто Лопес, 59

Палмейрас: Перейра — Джай, Гомес, Серкейра — Торрес Перес (Барбоса, 76), Ріос Монтоя, Морено (Мартінес Торанса, 67), Пікерес Морейра — Естевао (Енріке, 76), Роке (Мануель Альберто Лопес, 46), Кавалканте Вейга (Магальяйнс Прадо, 46).

Аль-Ахлі Каїр: Еш-Шенаві — Хані, Ібрагім Ахмед Ель-Ханафі, Дарі (Рамадан Мохамед, 62), Аттіят-Аллах (Аш-Шахат, 87) — Бен Ромдан, Аттія Фахім Галлаб — Зізо, Фатхі Абдельхалім Абдельфаттах (Афша, 62), Трезеге (Беншаркі, 62) — абу Алі (Градішар, 62).

Попередження: Вейга, Джай, Морейра, Монтоя — Абдельхалім Абдельфаттах, Аттіят-Аллах, Фахім Галлаб.