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Хав'єр Маскерано після перемоги над Порту заявив, що капітан команди Ліонель Мессі грав з ушкодженням.

Головний тренер Інтер Маямі Хав'єр Маскерано прокоментував перемогу над Порту (2:1) у матчі групового етапу Клубного чемпіонату світу-2025.

"Мессі грав з травмою — з тим болем, що в нього була в квадрицепсі, проте він продовжував бігати. Це просто безумство. Його участь у матчі не була гарантована до гри.

Було б божевіллям сказати, що я тут, щоб тренувати його. Він легенда. Ми намагаємось підтримувати його на цьому етапі. Робимо все максимально просто, турбуємо його якнайменше. І саме тому ми маємо створити обстановку, в якій він почувається комфортно і може сяяти.

Сьогодні історичний день для нашого клубу. Незалежно від результату, було гордістю грати з мужністю, яку виявили гравці. У футболі є ієрархії і ми зіткнулися з командою з ієрархією, з гравцями світового класу. Але ми були переконані в тому, що нам потрібно робити: якщо ми маємо план, якщо ми підтримуємо один одного, якщо ми єдині, але перш за все, якщо ми насмілимося грати, ми можемо змагатися...

Тепер нам потрібно відновитися і викластися на повну у понеділок, щоб спробувати пройти далі", — наводить слова Маскерано Bolavip.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Інтер Маямі — Порту.