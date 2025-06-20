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Аргентинський форвард поділився своїми думками після гри з "драконами".

Нападник Інтер Маямі Ліонель Мессі прокоментував перемогу своєї команди у матчі групового етапу КЧС-2025 проти Порту (2:1).

"Велика радість, колосальні зусилля всієї команди. Ми чудово попрацювали — не тільки оборонялися, а й у першому таймі, до рахунку 1:1, дуже добре контролювали м'яч.

Я дійсно щасливий, тому що після першого матчу у нас залишився гіркий післясмак. Ми відчували, що могли виграти ту зустріч — так само, як і програти. Але сьогоднішня перемога дуже важлива для нас, і тепер настав час насолодитися цим моментом.

Мій гол? Я побачив, що воротар перебуває в центрі воріт, було б важко обійти його. Я скористався простором, який він залишив, не прикриваючи своєї штанги дуже сильно", — наводить слова Мессі Ole.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Інтер Маямі — Порту.