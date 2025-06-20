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Команда Хав'єра Маскерано здобула вольову перемогу, яка стала першою для клубу МЛС на турнірі.

Інтер Маямі у матчі другого туру групового етапу Клубного чемпіонату світу обіграв Порту з рахунком 2:1.

"Дракони" відкрили рахунок на восьмій хвилині поєдинку, коли Самуель Омородіон реалізував пенальті.

На старті другого тайму Маямі відігрався зусиллями Теласко Хосе Сеговії, а через сім хвилин Ліонель Мессі вивів Інтер уперед.

Після двох турів Інтер та Палмейрас набрали по чотири очки і посідають перші два місця у групі, тоді як у Порту та Аль-Ахлі мають по одному балу.

У заключному турі Інтер зіграє проти Палмейраса, а Порту зустрінеться з Аль-Ахлі. Матчі відбудуться 24 червня.

Інтер Маямі — Порту 2:1

Голи: Сеговія Перес, 47, Мессі, 54 - Агехова, 8 (пен).

Інтер Маямі: Устарі — Вейгандт (Авілес, 63), Фрей (Альба, 79), Пікарт, Аллен — Альєнде (Піко, 79), Кремаскі, Бускетс, Сеговія (Соларі, 71) — Мессі, Суарес.

Порту: Рамуш — Фернандеш (Еуштакіу, 59), Педру, Маркано (да Сілва, 87) — Лопеш, Варела (Гомеш, 74), Вейга (Боржеш, 59), де Моура (Гюль, 87) — Вієйра, Агехова, Мора.