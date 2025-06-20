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Дивіться відео найкращих моментів матчу Клубного чемпіонату світу, що відбувся 19 червня 2025 року.

Інтер Маямі у матчі другого туру групового етапу Клубного чемпіонату світу-2025 здобув перемогу над Порту (2:1).

Команда Хав'єра Маскерано пропустила на восьмій хвилині після голу Самуеля Омородіона у складі "драконів".

Потім на старті другого тайму Теласко Сеговія зрівняв цифри на табло, а через сім хвилин перемогу Маямі приніс забитий м'яч зі штрафного від Ліонеля Мессі.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Інтер Маямі — Порту у рамках другого туру КЧС-2025:

Інтер Маямі — Порту 2:1

Голи: Сеговія Перес, 47, Мессі, 54 - Агехова, 8 (пен).

Інтер Маямі: Устарі — Вейгандт (Авілес, 63), Фрей (Альба, 79), Пікарт, Аллен — Альєнде (Піко, 79), Кремаскі, Бускетс, Сеговія (Соларі, 71) — Мессі, Суарес.

Порту: Рамуш — Фернандеш (Еуштакіу, 59), Педру, Маркано (да Сілва, 87) — Лопеш, Варела (Гомеш, 74), Вейга (Боржеш, 59), де Моура (Гюль, 87) — Вієйра, Агехова, Мора.