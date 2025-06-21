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Football.ua разом із FAVBET представляє прев'ю матчу Клубного чемпіонату світу-2025, який відбудеться 21 червня та розпочнеться о 19:00.

На Клубному чемпіонаті світу, що триває у США, Мамелоді Сандаунз готується до одного з найважливіших матчів у своїй історії. Цими вихідними чинні чемпіони ПАР зійдуться у Цинциннаті на арені TQL Stadium з німецьким грандом — Боруссією Дортмунд.

Мамелоді Сандаунз — Боруссія Дортмунд

Субота, 20 червня, 19:00. TQL Stadium (Цинициннаті). Пряма трансляція MEGOGO/Суспільне Спорт

Сандаунз підійшли до турніру як представники найнижчого кошика, тоді як Дортмунд є третьою за рейтингом командою серед учасників із зони УЄФА. Попри різницю у статусах, південноафриканці вже встигли приємно здивувати, здобувши історичну перемогу над південнокорейським Ульсаном (1:0). Єдиний гол на рахунку Ікраама Рейнерса.

У внутрішньому чемпіонаті Сандаунз знову були беззаперечними лідерами — восьмий титул поспіль і 12 очок переваги над Орландо Пайретс. До того ж команда вперше з сезону-2015/16 дійшла до фіналу Ліги чемпіонів КАФ, де поступилася Пірамідс ФК з Єгипту з рахунком 2:3 за сумою двох матчів.

КЧС. Група F. Вітрина для Боруссії Д, команда екстренера Шахтаря та яскравий Флуміненсе

Головний тренер Мігель Кардозу не приховує: участь у Клубному чемпіонаті світу — це не просто престиж, а й суттєве фінансове досягнення. За одну перемогу і сам факт участі Сандаунз вже заробили понад 11,5 мільйонів доларів — більше, ніж за тріумф у ЛЧ КАФ.

Боруссія ж розпочала турнір невдало — нульова нічия проти Флуміненсе на мокрому полі MetLife Stadium. Хоча результат нічийний, за грою бразильці мали перевагу, і лише майстерність Грегора Кобеля врятувала Дортмунд від поразки.

До того ж Дортмунд мав кадрові проблеми: травмовані Ніко Шлоттербек і Емре Джан. Водночас дебютував новачок Джоб Беллінгем, а також яскраво увійшли в гру з лавки запасних Фелікс Нмеха та Джеймі Байно-Гіттенс — обидва можуть розпочати наступну гру в старті.

Орієнтовні склади

Мамелоді Сандаунз: Вільямс — Модіба, Купідо, Кекана, Мудау — Альєнде, Мокоена — Зване, Салес, Коста — Рейнерс

Боруссія Дортмунд: Кобель — Свенссон, Бенсебаїні, Антон, Зюле — Р'єрсон, Гросс, Нмеха — Брандт, Адеємі — Гірассі

Поточна форма

Прогноз FAVBET: Боруссія із форою (-1.5) — 1.85

Попри перемогу в першому турі, Сандаунз не створили багато моментів, і це може стати проблемою проти атакувального потенціалу Дортмунда, який ось-ось повинен увімкнутись на повну. Очікується, що африканці зосередяться на обороні, але втримати ворота на замку протягом усієї гри буде непросто.

прогноз 1:3

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