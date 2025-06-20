Сенсаційна поразка парижан.
luis enrique, getty images
20 червня 2025, 22:50
Головний тренер французького ПСЖ Луїс Енріке висловився після поразки від бразильського Ботафогу (0:1) в 2-у турі КЧС. Цитує іспанського фахівця офіційний сайт парижан.
"Ми розчаровані результатом. Це була дуже напружена гра. Ботафогу захищався дуже добре — як небагато команд у Лізі 1 або Лізі чемпіонів.
Гра була важкою від початку та до кінця, і це нормально. Матчі проти нас — джерело додаткової мотивації для наших суперників.
Нам потрібно бути кращими. Ми говоримо про це з початку тижня. Нормально, що матчі на турнірі складні", — сказав Енріке.
Раніше тренер Ботафогу прокоментував перемогу над ПСЖ.