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Сенсаційна поразка парижан.

Головний тренер французького ПСЖ Луїс Енріке висловився після поразки від бразильського Ботафогу (0:1) в 2-у турі КЧС. Цитує іспанського фахівця офіційний сайт парижан.

"Ми розчаровані результатом. Це була дуже напружена гра. Ботафогу захищався дуже добре — як небагато команд у Лізі 1 або Лізі чемпіонів.

Гра була важкою від початку та до кінця, і це нормально. Матчі проти нас — джерело додаткової мотивації для наших суперників.

Нам потрібно бути кращими. Ми говоримо про це з початку тижня. Нормально, що матчі на турнірі складні", — сказав Енріке.

Раніше тренер Ботафогу прокоментував перемогу над ПСЖ.