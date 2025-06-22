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Неймовірний битва залишилася за "джмелями".

Головний тренер дортмундської Боруссії Ніко Ковач висловився після феєричної перемоги на Мамелоді Сандаунз (4:3) в рамках 2-го туру КЧС. Його слова наводить офіційний сайт "джмелів".

"Я спітнів, наче щойно із сауни вийшов. Обом командам було важко, але суперник до таких умов звик. Ми, звісно, не показали свою найкращу гру — але сьогодні це було неможливо.

Ми погано розпочали матч, пропустили швидкий гол, але зуміли миттєво відреагувати. Це додало нам впевненості і команда почала домінувати на полі. За рахунку 4:1 на нашу користь ми занадто рано повірили в перемогу, за що й поплатилися. Для нас це стане уроком.

Занадто багато простих помилок, гра точно не йшла гладко. Головне — ми виграли. Більше нічого не має значення", — заявив Ковач.

В заключному турі групового етапу КЧС Боруссія Д зустрінеться з Ульсан Хьонде. Гра відбудеться 25-го червня, о 22:00 за київським часом.