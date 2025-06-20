Відразу декілька гравців можуть залишити склад "джмелів".
Себастьян Алле, Getty Images
20 червня 2025, 11:00
Дортмундська Боруссія у літнє трансферне вікно може попрощатися з кількома гравцями. Про це повідомляє Bild.
За інформацією джерела, до планів тренерського штабу "джмелів" не входять півзахисник Джованні Рейна, а також два нападники — Себастьян Алле та Юссуфа Мукоко.
Зазначається, що у послугах Алле зацікавлений Утрехт, проте потенціал переходу малий через високу зарплату футболіста. Ситуація з Рейною та Мукоко складніша, оскільки у них були слабші виступи минулого сезону.
Крім них, Боруссія Д розглядає продаж захисника Нікласа Зюле та двох півзахисників — Юліана Брандта і Марселя Забітцера, проте всі троє мають намір продовжувати виступати в Дортмунді.
Раніше повідомлялося, що Арсенал вступає в боротьбу за Гіттенса — лондонці хочуть випередити Челсі.