Німеччина

Відразу декілька гравців можуть залишити склад "джмелів".

Дортмундська Боруссія у літнє трансферне вікно може попрощатися з кількома гравцями. Про це повідомляє Bild.

За інформацією джерела, до планів тренерського штабу "джмелів" не входять півзахисник Джованні Рейна, а також два нападники — Себастьян Алле та Юссуфа Мукоко.

Зазначається, що у послугах Алле зацікавлений Утрехт, проте потенціал переходу малий через високу зарплату футболіста. Ситуація з Рейною та Мукоко складніша, оскільки у них були слабші виступи минулого сезону.

Крім них, Боруссія Д розглядає продаж захисника Нікласа Зюле та двох півзахисників — Юліана Брандта і Марселя Забітцера, проте всі троє мають намір продовжувати виступати в Дортмунді.

Раніше повідомлялося, що Арсенал вступає в боротьбу за Гіттенса — лондонці хочуть випередити Челсі.