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Важка перемога Боруссії Д.

Воротар дортмундської Боруссії Грегор Кобель прокоментував перемогу над Мамелоді Сандаунз (4:3) в матчі 2-го туру групового раунду КЧС. Цитує швейцарця офіційний сайт "джмелів".

"Ми не маємо права пропускати три голи, особливо таким чином. З позитивного — ми забили чотири м'яча. Але крім цього, сказати особливо нічого.

Наша гра була не дуже. Це було схоже на перший матч: ми занадто багато часу проводили за лінією м'яча. Ми не створювали достатньо варіантів для просування вперед. Той, у кого був м'яч, зазвичай зазнавав труднощів.

Ми самі себе ставили у скрутне становище. Звісно, легше, коли на вулиці 15 градусів і мрячить дощ. Але у футбол грають і влітку. Це частина гри. Ми повинні вміти з цим справлятися", — заявив Кобель.

В заключному турі групового етапу КЧС Боруссія Д зустрінеться з Ульсан Хьонде. Гра відбудеться 25-го червня, о 22:00 за київським часом.