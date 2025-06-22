Інше

Football.ua представляє прев'ю матчу Клубного чемпіонату світу-2025, який відбудеться 23 червня та розпочнеться о 04:00.

У понеділок на стадіоні Mercedes-Benz Stadium (Атланта) відбудеться матч групи G Клубного чемпіонату світу: Ман Сіті прийматиме Аль-Айн. Перемога забезпечить підопічним Пепа Гвардіоли достроковий вихід у плей-оф, тож "містяни" мають серйозну мотивацію.

Манчестер Сіті — Аль-Айн

Понеділок, 23 червня, 04:00. Mercedes-Benz Stadium (Атланта). Пряма трансляція MEGOGO/Суспільне Спорт

Англійці без особливих проблем здолали марокканський Відад з рахунком 2:0. Голами тоді відзначились Філ Фоден і Жеремі Доку, причому саме Фоден блиснув і як бомбардир, і як асистент.

Єдиною ложкою дьогтю став виліт Ріко Льюїса, якого вилучили за грубу гру в боротьбі за м’яч. Його дискваліфікація відкриває шлях до старту для Маттеуса Нунеса, хоча варіанти є — від Хусановa до Джона Стоунза.

Гвардіола, з огляду на потенційну битву з Ювентусом у наступному раунді, може скористатися ротацією. Шанс дебютувати може отримати новачок Раян Айт-Нурі, а в атаці очікується поява Ерлінга Голанда.

Азійські чемпіони розпочали турнір з нищівної поразки 0:5 від Ювентуса. За італійців дублями відзначились Коло Муані і Консейсан, а Йилдиз забив гол-шедевр з дальньої дистанції.

Після втрати семиматчевої серії без поразок і шести "сухих" матчів поспіль, команда Владіміра Івіча виглядає деморалізованою. Щоб пройти далі, їм потрібно здійснити справжнє диво – обіграти Ман Сіті.

І хоча у 2018 році Аль-Айн вже створював сенсацію на КЧС, вибивши Рівер Плейт, цього разу шанси на повторення подвигу виглядають примарно.

Прогноз: суха перемога Манчестер Сіті — 1.4

Ймовірні стартові склади

Манчестер Сіті: Ортега – Нунес, Хусанов, Гвардіол, Айт-Нурі – Гонсалес, Гюндоган – Бобб, Ечеверрі, Фоден – Голанд

Аль-Айн: Руї Патрісіу – Траоре, Ратнік, Рабіа, Кардозу, Забала – Каку, Надер – Пак – Шадлі, Лаба

Поточна форма