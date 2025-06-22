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Нігерієць порівняв новачка Боруссії Дортмунд зі своїм колишнім одноклубником у Челсі.

Колишній гравець Челсі й збірної Нігерії Джон Обі Мікель висловився щодо центрального півзахисника Боруссії Дортмунд Джоба Беллінгема, передає портал BBC.

Мамелоді Сандаунз — Боруссія Д 3:4 Відео голів та огляд матчу 21.06.2025

Мікель порівняв новачка "чорно-жовтих" зі своїм колишнім одноклубником Френком Лемпардом і заявив, що від 19-річного англійця очікує значної кількості голів за клуб із Бундесліги.

"Джоб нагадує мені одного гравця, з яким я виступав, а саме Френка Лемпарда. Він забивав близько 20-ти голів щосезону, вчасно опиняючись у штрафному майданчику. Я думаю, що Беллінгем заб'є багато голів за Боруссію Дортмунд. Мені подобається те, що як тільки він отримує м'яч, то дивиться вперед, робить передачу вперед і біжить уперед. Він хоче в потрібний час опинитися в штрафному майданчику, і саме це він зробив у матчі проти Мамелоді Сандаунз. Він би не забив цей гол, якби не віддав пас, а потім не побіг уперед", — зазначив Мікель.

Нагадаємо, для Беллінгема взяття воріт Мамелоді Сандаунз на КЧС-2025 було дебютним у футболці дортмундської Боруссії. Пізніше він прокоментував перемогу над представником ПАР.