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Через обвал трибуни під час святкування титулу постраждали понад 70 осіб, троє загинули.

В Алжирі святкування футбольного чемпіонства перетворилося на трагедію. МК Алжир, який 22 червня вдруге поспіль став чемпіоном країни, став учасником драматичних подій — під час післяматчевих урочистостей на стадіоні не витримало загородження на верхньому ярусі трибуни.

Унаслідок падіння фанатів загинули троє людей, ще понад 70 отримали поранення різного ступеня тяжкості. За даними Міністерства охорони здоров’я Алжиру, найбільше постраждалих було доставлено до університетської лікарні Бені Мессус — 38 осіб, ще 27 — до медзакладу Бен Акнун, і 16 — до лікарні Баб Ель Уед.

У зв’язку з трагедією організатори перенесли церемонію нагородження чемпіонів. Футболісти МК Алжир одразу після інциденту відправились до лікарень, щоб здати кров для поранених уболівальників.

Раніше повідомлялось, що перемога ПСЖ у Лізі чемпіонів спричинила масові заворушення у Франції.