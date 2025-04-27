Іспанія

Півзахисник Реала закликав команду боротися до кінця сезону за чемпіонство в Ла Лізі.

Півзахисник мадридського Реала Джуд Беллінгем висловив емоції після поразки у фіналі Кубка Іспанії від Барселони. Основний час матчу завершився внічию 2:2, однак у додатковий час каталонці вирвали перемогу – 3:2.

"Ми залишили на полі все, що могли, але цього виявилося недостатньо. Попереду залишилося ще п'ять фіналів, у яких ми повинні віддати всі свої сили. Хай живе Мадрид, до самої смерті", – написав Беллінгем у соцмережах.

До кінця сезону Реал зіграє проти Сельти, Барселони, Мальорки, Севільї та Реала Сосьєдад, маючи наразі відставання у чотири очки від каталонців.