Півзахисник Реала закликав команду боротися до кінця сезону за чемпіонство в Ла Лізі.
Джуд Беллінгем, Getty Images
27 квітня 2025, 16:47
Півзахисник мадридського Реала Джуд Беллінгем висловив емоції після поразки у фіналі Кубка Іспанії від Барселони. Основний час матчу завершився внічию 2:2, однак у додатковий час каталонці вирвали перемогу – 3:2.
"Ми залишили на полі все, що могли, але цього виявилося недостатньо. Попереду залишилося ще п'ять фіналів, у яких ми повинні віддати всі свої сили. Хай живе Мадрид, до самої смерті", – написав Беллінгем у соцмережах.
До кінця сезону Реал зіграє проти Сельти, Барселони, Мальорки, Севільї та Реала Сосьєдад, маючи наразі відставання у чотири очки від каталонців.