Французький форвард продовжить відновлення у розташуванні клубу.
Кіліан Мбаппе, Getty Images
19 червня 2025, 23:39
Нападника мадридського Реала Кіліана Мбаппе було виписано з лікарні. Про це повідомляє прес-служба клубу.
Нагадаємо, напередодні у 26-річного француза виявили гострий гастроентерит, через що футболіста довелося госпіталізувати.
Тим не менш, незабаром Мбаппе був виписаний з лікарні і відпущений до розташування мадридського клубу, де він продовжить своє відновлення.
Свій наступний матч на Клубному чемпіонаті світу Реал проведе проти Пачуки. Гра відбудеться 22 червня о 22:00. Заключна гра групової стадії турніру проти Зальцбурга пройде 27 червня о 04:00.