Іспанія

Французький форвард продовжить відновлення у розташуванні клубу.

Нападника мадридського Реала Кіліана Мбаппе було виписано з лікарні. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Нагадаємо, напередодні у 26-річного француза виявили гострий гастроентерит, через що футболіста довелося госпіталізувати.

Тим не менш, незабаром Мбаппе був виписаний з лікарні і відпущений до розташування мадридського клубу, де він продовжить своє відновлення.

Свій наступний матч на Клубному чемпіонаті світу Реал проведе проти Пачуки. Гра відбудеться 22 червня о 22:00. Заключна гра групової стадії турніру проти Зальцбурга пройде 27 червня о 04:00.