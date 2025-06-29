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Німець чекає на важку гру.

Центральний захисник мюнхенської Баварії Йонатан Та напередодні матчу 1/8 фіналу Клубного чемпіонату світу з бразильським Фламенгу поспілкувався з журналістами. Його слова наводить офіційний сайт "ротен".

"Я новачок, і мені потрібно спочатку відчути впевненість. Для мене безцінне те, що я зараз можу проводити так багато часу з хлопцями та персоналом, знайомитися з ними ближче. Це просто допомагає легше увійти в сезон. Я дійсно хотів зіграти на цьому турнірі — і тепер хочу його виграти!

На стадіоні напевно буде багато південноамериканських вболівальників. І знову потрібно буде показати серйозність на полі.

Це південноамериканська інтенсивність, зовсім інший стиль футболу. Нам потрібно до цього адаптуватися — і водночас грати у свою гру", — сказав Та.

Матч між Баварією та Фламенгу відбудеться сьогодні, о 23:00 за київським часом.