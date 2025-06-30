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Форвард Баварії оцінив складність півфінального поєдинку та поділився очікуваннями від фіналу клубного чемпіонату світу.

Нападник Баварії Гаррі Кейн прокоментував перемогу своєї команди над Фламенго у півфіналі клубного чемпіонату світу, де він оформив дубль, а також поділився думками щодо майбутнього протистояння з ПСЖ у фіналі.

За словами англійського форварда, баварцям довелося добре попрацювати, аби зламати опір представників Бразилії:

"Це була важка гра проти справді сильної команди і в непростих умовах. Ми добре почали, але щоразу, коли нам здавалося, що можемо відірватися, суперник чинив спротив і ускладнював нам завдання, особливо в другому таймі. Саме тому четвертий гол був таким важливим, він допоміг заспокоїти гру в останні 10 хвилин. Після цього ми добре контролювали хід матчу".

Попереду в Баварії — зустріч із ПСЖ, яка відбудеться 5 липня. Кейн зазначив, що його команда вже має досвід перемоги над парижанами цього сезону:

"У них був неймовірний сезон. Ми вже грали проти них і змогли перемогти. Тепер потрібно зберегти енергію, позитивний настрій і відновитися, щоб бути готовими. Ми знаємо, що буде важко, але коли ми на своєму піку — можемо обіграти будь-кого".

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