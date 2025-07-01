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Наставник "містян" поділився своїми думками після гри з Аль-Хілялем.

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола прокоментував поразку своєї команди у матчі 1/8 фіналу Клубного чемпіонату світу-2025 проти Аль-Хіляля (3:4).

"На даному етапі це всі складні ігри. Ми дозволили їм створювати переходи, але ми створили багато моментів і загалом були якісними.

Прикро. Ми були в хорошому становищі, і я не можу достатньо подякувати команді, як вона тренується і готується — вони віддали все. Ми створили багато моментів, і Буну здійснив неймовірні сейви. Більше нема чого сказати.

У мене таке почуття, що у команди все добре, але тепер нам настав час відпочити, освіжити розум і повернутися в наступному сезоні. Я побачив багато хорошого, чого не помічав раніше, особливо те, як ми спілкувалися, як спілкувалися гравці та персонал. Я відчував, що ми тут щасливі, і тренування були справді гарними, але рівень тут занадто високий.

Суперник глибоко захищався, і Буну зробив багато сейвів, але для перемоги треба забивати та бути дуже холоднокровними", — наводить слова Гвардіоли прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Манчестер Сіті — Аль-Хіляль.