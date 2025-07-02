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Наставник туринського клубу поділився своїми думками після гри з Реалом.

Головний тренер туринського Ювентуса Ігор Тудор прокоментував поразку своєї команди у матчі 1/8 фіналу Клубного чемпіонату світу-2025 проти Реала (0:1).

"Хочу привітати хлопців, вони дотримувалися плану на гру і виклалися на повну, незважаючи на складні умови. Ми віддали все, що могли, і ці матчі дуже корисні для нас.

Тепер ми добре відпочинемо, щоб почати сезон з новими силами. Цей матч був набагато важливішим, ніж гра проти Манчестер Сіті. Хлопці підійшли до нього з правильним налаштуванням, знаючи, що потрібно терпіти, але при цьому вони створили кілька хороших моментів", — наводить слова Тудора прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Реал — Ювентус.