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Неом активно працює на трансферному ринку.

Неом, який у сезоні-2025/26 виступатиме в найвищому дивізіоні Саудівської Аравії, близький до придбання голкіпера Ніцци Марцина Булки.

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За даними журналіста Ніколо Скіри, клуб Ліги 1 за 25-річного поляка може отримати 15 млн євро. Раніше інтерес до гравця приписували грандам АПЛ. Очікується, що саудівський клуб підпише з Булкою чотирирічний контракт. Ніццу він представляє із серпня 2021-го.

Спочатку Марцина орендували в ПСЖ, а влітку 2022 року придбали за 2 млн євро. На його рахунку 97 пропущених голів у 89-ти матчах (30 "сухих") за "орлят" у всіх турнірах.

Нагадаємо, нещодавно Неом оголосив про підписання легенди Ліона Александра Ляказетта.