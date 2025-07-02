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Традиційна розважальна добірка найсмішніших перлів наших читачів за підсумками минулого тижня! // 23.06-29.06.2025.

Аудиторія Football.ua досить різноманітна, а активні користувачі в коментарях відрізняються чіткою власною позицією щодо різних речей. Є ті, хто активно готовий обговорювати виключно футбольні питання. Є ті, яким подобається пограти з вогнем і також подискутувати на багато інших тем.

Крім того, наші читачі вміють чудово пожартувати та вдосталь повеселити не тільки інших користувачів, але й усю редакцію нашого сайту, що безумовно варте окремої уваги! Ми продовжуємо нашу розважальну рубрику та традиційно відкриваємо новий тиждень матеріалом про найкращі коментарі минулих семи днів на думку нашої редакції.

P. S. Цікавих подій у світі футболу за минулий тиждень було достатньо, тому вкотре хочеться перепросити авторів інших смішних коментарів, які з певних причин не потрапили в сьогоднішній огляд. Моніторинг всіх ваших реакцій на ту чи іншу новину, навіть за такий незначний період, займає багато часу. Саме тому немає можливості побачити усі ваші коментарі.

Отже, ми розпочинаємо, а вам усім як завжди бажаємо приємного читання, прекрасного настрою, продуктивного тижня та, звісно, якнайшвидшої перемоги України!

*усі персонажі вигадані та не мають нічого спільного з реальністю (можливо)

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📰 В ЯКИЙ КЛУБ ПЕРЕЙДЕ ГЕОРГІЙ СУДАКОВ? ОЦІНИЛИ КОТИРУВАННЯ БУКМЕКЕРІВ.

📰 LFP ПІДТВЕРДИЛА ПОНИЖЕННЯ ЛІОНА ДО ЛІГИ 2.

📰 АРСЕНАЛ АКТИВУВАВ КЛАУСУЛУ КЕПИ АРРІСАБАЛАГИ.

📰 САНДЕРЛЕНД НАЦІЛЕНИЙ ЗАБРАТИ БУЛКУ З-ПІД НОСА МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД.

📰 АНДРІЮ ЛУНІНУ НЕ СПОДОБАВСЯ ЖОДЕН ІЗ ПРОЄКТІВ, ЯКІ ЙОМУ ЗАПРОПОНУВАЛИ.

📰 НІКО ВІЛЬЯМС — ЯБЛУКО РОЗБРАТУ: АТЛЕТІК ОФІЦІЙНО ЗВИНУВАТИВ БАРСЕЛОНУ У МАХІНАЦІЯХ ТА ПРАГНЕ ЗАБЛОКУВАТИ ТРАНСФЕР.

📰 КІЛІАН МБАППЕ ЗНОВУ ПОДАВ ДО СУДУ НА ПСЖ.

📰 RFEF ЗВІЛЬНЯЄ ВСЕ КЕРІВНИЦТВО СУДДІВСЬКОГО КОРПУСУ ІСПАНІЇ — AS

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