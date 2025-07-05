Португальця не вистачатиме футбольному світу.
Ван Дейк та Робертсон на похороні Діогу Жоти, getty images
05 липня 2025, 16:58
Капітан англійського Ліверпуля Вірджил ван Дейк висловився щодо загибелі партнера по команді Діогу Жоти та його брата Андре Сілви.
"Ти стільки значив для всіх нас і завжди будеш значити! Твоя сім'я втратила двох синів, чоловіка і батька, це так жорстоко і несправедливо. Моє серце розбивається, коли я думаю про твою чудову сім'ю, про Рут і дітей. Я обіцяю тобі, що ми завжди будемо поруч із твоєю родиною.
Чемпіон назавжди, двадцятий номер назавжди. Було честю перебувати на полі поруч із тобою і бути твоїм другом поза полем. Ми ніколи тебе не забудемо. Твоя спадщина житиме, ми подбаємо про це", — написав ван Дейк в Instagram.
Нагадаємо, що автомобіль Lamborghini з Діогу Жотою та його братом Андре потрапив у дорожньо-транспортну пригоду і з'їхав з дороги через шину, що лопнула під час обгону іншого автомобільного транспорту. Автівка миттєво загорілася і обидва пасажири загинули на місці.