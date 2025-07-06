Інше

Попри виліт з 1/4 фіналу, у клубі задоволені виступом на турнірі й вважають, що залишають його з гідністю.

Після поразки від мадридського Реала з рахунком 2:3 у півфіналі Клубного чемпіонату світу, хавбек Боруссії Юліан Брандт прокоментував виліт з турніру.

"Наприкінці гра знову стала захопливою. Ми були дуже близькі до того, щоб перевести її в овертайм. У першому таймі ми грали повільно і важко. Два пропущені голи ускладнили ситуацію, і нам довелося наздоганяти. Але зрештою ми проявили характер і були близькі до успіху. Ми добре володіли м’ячем, але не створили достатньої загрози біля воріт. Нам цього не вистачило.

Клубний чемпіонат світу — цікавий досвід, щось нове для нас", — сказав Брандт.

Відео голів та огляд матчу доступний на Football.ua.