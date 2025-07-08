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Марк Кукурелья поділився своїми очікуваннями від матчу проти Флуміненсе.

Захисник Челсі Марк Кукурелья прокоментував майбутній матч 1/2 фіналу Клубного чемпіонату світу-2025 проти Флуміненсе.

"Ми подивилися кілька їхніх матчів. У них чудові гравці, вони дуже вмотивовані, і у них є Тіаго Сілва. Він — легенда футболу, гравець найвищого рівня. Він виступав лише за великі клуби.

Він написав мені перед матчем 1/4 фіналу: "Вперед, сподіваюся, побачимося через кілька днів". Я відповів: "Вперед!".

Маємо можливість знову зіграти проти нього, і, сподіваюся, нам вдасться перемогти в цьому матчі та вийти до фіналу, як ми і плануємо.

Флуміненсе — команда дуже високого рівня. На цьому турнірі вони показали, чому дійшли до вирішальних стадій", — наводить слова Кукурельї Goal.com.

Нагадаємо, матч Флуміненсе – Челсі відбудеться сьогодні, 8 липня, о 22:00.