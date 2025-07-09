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Бразильський захисник поділився своїми думками після гри зі своїм колишнім клубом.

Захисник Флуміненсе Тіаго Сілва прокоментував поразку своєї команди у півфіналі КЧС-2025 проти Челсі (0:2).

"Мені дуже сумно, важко говорити. Ми приїхали сюди, щоб перемогти. Ми вірили, що зможемо. Але не судилося.

Між європейськими та південноамериканськими командами є велика різниця. Я був по той бік, а тепер я тут. Фінансово ми не можемо змагатися.

Ми знали, що маємо провести ідеальний матч, аби перемогти. Нам було складно контролювати м’яч. Але ми боролися, ми хотіли перемогти. На жаль, цього іноді недостатньо — різниця занадто велика.

Ми хотіли пройти далі, щоб подарувати вболівальникам ще більше радості. Ми знали, що це значить для них. На жаль, не вдалося, але ми дуже вдячні за всю підтримку — і тут, у США, і в Бразилії. Це було справді неймовірно.

Неможливо не сумувати в такий момент, але загалом, я вважаю, що ми зробили велику справу. У моїй кар’єрі було багато великих перемог. І я точно поставлю цей виступ у ряд найкращих. Усі знають, як сильно я люблю Флуміненсе.

Ніхто не вірив у нас на цьому турнірі. Ми добре зіграли проти Боруссії Дортмунд, перемогли Інтер — фіналіста Ліги чемпіонів, обіграли Аль-Хілаль, дуже сильну команду з багатьма класними гравцями.

Навіть найпалкіший фанат не міг уявити, що ми дістанемось до півфіналу клубного чемпіонату світу. Я безмежно пишаюся виступом Флуміненсе", — наводить слова Сілви прес-служба ФІФА.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Флуміненсе — Челсі.