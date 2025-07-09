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Бразилець вважає, що його дебют у стартовому складі "синіх" не міг пройти краще.

Нападник Челсі Жуан Педро прокоментував перемогу у півфіналі КЧС-2025 проти своєї колишньої команди – Флуміненсе (2:0), в якому він оформив дубль.

"Я думаю, що це був дебют мрії – навряд чи могло бути краще. Я дуже щасливий. Я хочу допомогти команді, я знав, що можу забити, і зробив це. Команда добре контролювала гру, діяла дуже впевнено, а тепер ми зосереджені на фіналі.

Я радий забити свій перший гол, але водночас розумію, що цей турнір дуже важливий для Флуміненсе. Я можу тільки вибачитися, але я маю бути професіоналом. Я граю за Челсі і мені платять за голи. Тому я радий, що забив.

Я почуваюся дуже комфортно у Челсі. Всі мені допомагають, і я вже почуваюся як вдома. Я приїхав тиждень тому, а вже граю у фіналі. Я дуже щасливий за команду – для мене це чудовий початок. Це буде дуже важливий та особливий матч", — наводить слова Педро прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Флуміненсе — Челсі.