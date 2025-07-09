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Наставник "синіх" поділився своїми думками після гри з Флуміненсе.

Головний тренер Челсі Енцо Мареска прокоментував перемогу над Флуміненсе (2:0) у півфіналі Клубного чемпіонату світу-2025.

"Це велике досягнення. Сезон був фантастичним, ми увійшли до топ-4 АПЛ, перемогли у Лізі конференцій, а тепер ми у фіналі цього турніру – ми дуже щасливі.

Ми знаємо, що у нас є гравці, здатні забивати, і ми знаємо, що повинні допомагати їм у ситуаціях, коли вони можуть це зробити, і ми знаємо, що Жоао на це здатний. Джексон минулого сезону зіграв майже у всіх матчах. Сьогодні Жоао вийшов у стартовому складі, але він був в порядку. Чесно кажучи, я дуже радий конкуренції, бо знаю, як складно грати у кожному матчі.

Ми йдемо від гри до гри. Нарешті на нас чекає остання гра в сезоні, і, сподіваюся, ми зможемо виграти турнір", — наводить слова Марески ВВС.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Флуміненсе — Челсі.