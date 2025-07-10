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Нефтчі веде переговори щодо трансферу зіркового бразильця, який зараз виступає за Сідней.

34-річний бразильський півзахисник Дуглас Коста, добре знайомий українським уболівальникам за виступами за донецький Шахтар, може продовжити кар'єру в Азербайджані.

За інформацією порталу SportInfo.az, Бакуський Нефтчі уже розпочав переговори з оточенням футболіста щодо можливого трансферу.

Контракт Кости з австралійським Сіднеєм діє до літа 2026 року, однак трансферна вартість досвідченого гравця оцінюється лише у 650 тисяч євро. У сезоні-2024/25 бразилець провів 25 матчів за Сідней у всіх турнірах, відзначившись шістьма голами та вісьмома результативними передачами.

Дуглас Коста має багатий досвід виступів на найвищому рівні. Протягом кар’єри він захищав кольори Греміо, Шахтаря, Баварії, Ювентуса, Лос-Анджелес Гелаксі та Флуміненсе. У складі національної збірної Бразилії він провів 31 матч, у яких забив три голи.

Нагадаємо, Коста приєднався до Сіднея рік тому.