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Австрійський клуб готовий конкурувати з MLS за зіркового футболіста.

Віденський Рапід проявляє інтерес до легендарного футболіста мюнхенської Баварії Томаса Мюллера, повідомляє видання MeinBezirk. Незважаючи на те, що Мюллер, ймовірно, орієнтується на перехід до MLS, де його зарплата складатиме близько 1,7 млн євро на рік, Рапід готовий запропонувати до 3 млн євро.

Клуб також розглядає інших кандидатів на посилення атаки — серед них Марко Арнаутович, Дейві Зельке та Ісак Янссон. Перехід останнього до французького клубу Ніцца вже майже погоджено.

Щодо Мюллера, джерела кажуть, що Рапід налаштований оптимістично, виходячи з досвіду Ред Булла у перемовинах із футболістом. Втім, інші кандидатури виглядають більш реалістичними.