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ПСЖ налаштовується на черговий трофей.

Лідер французького ПСЖ Усман Дембеле висловився про фінальний матч Клубного чемпіонату світу з лондонським Челсі. Його слова наводить L'Équipe.

"Як ми і говорили з початку сезону, ми хочемо виграти всі можливі трофеї. І нам вдалося завоювати практично все, що ми планували. Сьогодні в нас є шанс зіграти у великому фіналі проти Челсі, і ми віддамо всі сили, щоб виграти і цей трофей.

Нас дуже добре прийняли — у Лос-Анджелесі, Сіетлі, Атланті й тепер у Нью-Йорку. Ми чудово провели час як на полі, так і за його межами. Ми пишаємося участю в цьому клубному чемпіонаті світу.

Челсі дуже сильна команда і в них чудовий тренер. У фіналі зустрінуться дві найкращі команди турніру. В мене немає жодних сумнівів стосовно сили суперника. Вони налаштовуються на перемогу, але й ми не втратили мотивації. Про це вам розповість наш шлях на цьому турнірі. ПСЖ хоче перемогти і завершити історичний сезонна максимально позитивній ноті", — заявив Дембеле.

Фінальний матч КЧС між Челсі та ПСЖ заплановано на 13 липня, 22:00 (15:00 за місцевим часом) за київським часом.