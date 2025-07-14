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Новий досвід для іспанського фахівця.

Французький ПСЖ розгромно поступився лондонського Челсі (0:3) у фіналі Клубного чемпіонату світу.

Таким чином, керманич парижан Луїс Енріке вперше програв фінал на клубному рівні в якості головного тренера. До поразки від Челсі 55-річний фахівець виграв усі 12 фіналів на клубному рівні.

Перемоги у фіналах Луїса Енріке в якості тренера: Кубок Іспанії (2015, 2016, 2017), Ліга чемпіонів (2015, 2025), Кубок Франції (2024, 2025), Суперкубок Франції (2023, 2024), Суперкубок УЄФА (2015), Суперкубок Іспанії (2016), Клубний чемпіонат світу (2015).

Раніше повідомлялося, що Луїс Енріке спровокував бійку у фіналі КЧС.