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Президент ПСЖ став на захист головного тренера після конфлікту у фіналі Клубного чемпіонату світу проти Челсі.

Президент Парі Сен-Жермен Нассер Аль-Хелаїфі підтримав Луїса Енріке після інциденту, що стався одразу після завершення фіналу Клубного чемпіонату світу, в якому ПСЖ поступився Челсі з рахунком 0:3.

Після фінального свистка на полі спалахнула штовханина: у центрі поля виникла сутичка між Ашрафом Хакімі, Джанлуїджі Доннаруммою та бразильцем Жуаном Педро. Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке втрутився, щоб розборонити конфлікт, але в ході інциденту вдарив форварда Челсі спершу в груди, а потім – у обличчя. Педро впав на газон, і ситуація загострилася ще більше, перш ніж пристрасті вдалося вгамувати.

Насcер Аль-Хелаїфі, який рідко виступає у мікст-зоні одразу після матчів, вирішив прокоментувати ситуацію на стадіоні Метлайф:

"У нас найдисциплінованіший і найповажніший тренер у світі. Він просто намагався розняти бійку і опинився в епіцентрі конфлікту. Тренери також заслуговують на повагу", — цитує слова президента ПСЖ COPE.

Нагадаємо, раніше форвард Челсі Жуан Педро заявив, що ПСЖ не вміє програвати.