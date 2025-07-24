Сума трансферу становила два мільйони євро.
К'єлл Схерпен, ФК Юніон
24 липня 2025, 19:59
Бельгійський Юніон на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з воротарем К'єллом Схерпеном.
Угода з 25-річним нідерландцем розрахована до літа 2028 року, а сума трансферу становила два мільйони євро.
Схерпен перебрався до Брайтона у 2021 році, проте за "чайок" він так і не зіграв. Він виступав в орендах за Остенде, Вітесс та Штурм.
Минулого сезону Схерпен провів 40 матчів за Штурм, з яких вісім на нуль за 55 пропущених м'ячів.