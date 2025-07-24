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Сума трансферу становила два мільйони євро.

Бельгійський Юніон на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з воротарем К'єллом Схерпеном.

Угода з 25-річним нідерландцем розрахована до літа 2028 року, а сума трансферу становила два мільйони євро.

Схерпен перебрався до Брайтона у 2021 році, проте за "чайок" він так і не зіграв. Він виступав в орендах за Остенде, Вітесс та Штурм.

Минулого сезону Схерпен провів 40 матчів за Штурм, з яких вісім на нуль за 55 пропущених м'ячів.